В Тимашевском районе до конца года построят два фельдшерско-акушерских пункта
В сельских поселениях Тимашевского района построят два модульных фельдшерско-акушерских пункта
Медицинские комплексы возведут на хуторе Стринском Незаймановского поселения и хуторе Красноармейском Новокорсунского поселения, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.
Уже готовы проекты строительства и определен подрядчик. В ближайшее время начнут укладывать коммуникации. До конца года комплексы должны сдать в эксплуатацию.
Глава Тимашевского района Андрей Палий отметил, что модульные фельдшерско-акушерские пункты — это быстровозводимые конструкции. По его словам, это полноценные учреждения здравоохранения с кабинетами врачей. Они будут оснащены необходимым медицинским оборудованием.
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