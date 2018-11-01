В Тимашевском районе до конца года построят два фельдшерско-акушерских пункта

В сельских поселениях Тимашевского района построят два модульных фельдшерско-акушерских пункта

Медицинские комплексы возведут на хуторе Стринском Незаймановского поселения и хуторе Красноармейском Новокорсунского поселения, сообщили в пресс-службе администрации Тимашевского района.

Уже готовы проекты строительства и определен подрядчик. В ближайшее время начнут укладывать коммуникации. До конца года комплексы должны сдать в эксплуатацию.

Глава Тимашевского района Андрей Палий отметил, что модульные фельдшерско-акушерские пункты — это быстровозводимые конструкции. По его словам, это полноценные учреждения здравоохранения с кабинетами врачей. Они будут оснащены необходимым медицинским оборудованием.