В Краснодаре машина сбила трехлетнего ребенка

В Краснодаре 31 октября машина сбила трехлетнего мальчика, когда он переходил дорогу с родителями

Авария произошла около 21:30 на улице Лукьяненко. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 поворачивал с кольца на улице Красных партизан на АЗС. Он не заметил трехлетнего ребенка, который шел с родителями по тротуару.

Мальчика доставили в больницу с ушибом мягких тканей. После осмотра его отпустили домой для амбулаторного лечения, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.