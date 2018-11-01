В Краснодаре машина сбила трехлетнего ребенка

Краснодарский край

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В Краснодаре 31 октября машина сбила трехлетнего мальчика, когда он переходил дорогу с родителями

Авария произошла около 21:30 на улице Лукьяненко. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 поворачивал с кольца на улице Красных партизан на АЗС. Он не заметил трехлетнего ребенка, который шел с родителями по тротуару.

Мальчика доставили в больницу с ушибом мягких тканей. После осмотра его отпустили домой для амбулаторного лечения, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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