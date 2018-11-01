В Краснодаре легковой автомобиль сбил пешехода

В Краснодаре 31 октября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Авария случилась около 20:00 на улице Российской. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 47-летнему мужчине назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.