В Белореченске мужчина ранил свою знакомую свечным ключом
В Белореченске мужчину заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью знакомой свечным ключом
В центральную районную больницу доставили женщину без сознания. У нее было колото-резанное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов. Врачи сообщили о случившемся правоохранительным органам.
Во время проверки полицейские установили, что женщина поссорилась со своим 32-летним знакомым. Во время конфликта ранее судимый мужчина ударил ее в живот комбинированным свечным ключом с заостренной рукояткой. Злоумышленника задержали у него дома.
Мужчину заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Легендарный командир «ночных ведьм», в честь которой могут назвать аэропорт Краснодара
И другие звезды фестиваля GG Jazz 2-4 ноября в Краснодаре
Эволюция Юга.ру запускает серию видео с упражнениями от Юлии Юриковой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.