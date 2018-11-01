В Белореченске мужчина ранил свою знакомую свечным ключом

В Белореченске мужчину заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью знакомой свечным ключом

В центральную районную больницу доставили женщину без сознания. У нее было колото-резанное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов. Врачи сообщили о случившемся правоохранительным органам.

Во время проверки полицейские установили, что женщина поссорилась со своим 32-летним знакомым. Во время конфликта ранее судимый мужчина ударил ее в живот комбинированным свечным ключом с заостренной рукояткой. Злоумышленника задержали у него дома.

Мужчину заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.