В Карачаево-Черкесии произошел пожар в сауне
В городе Прохладном в Карачаево-Черкесской Республике 31 октября загорелся частный дом
В 23:07 спасатели получили сообщение о том, что в городе Прохладный на улице Кабельной произошло возгорание в частном доме. Прибывшие на место специалисты установили, что горит сауна.
В 24:59 пожар ликвидировали, площадь возгорания составила 30 км метров. Пострадавших нет. В тушении огня было задействовано десять сотрудников МЧС и две машины, сообщили в пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.
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