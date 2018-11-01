В Карачаево-Черкесии произошел пожар в сауне

В городе Прохладном в Карачаево-Черкесской Республике 31 октября загорелся частный дом

В 23:07 спасатели получили сообщение о том, что в городе Прохладный на улице Кабельной произошло возгорание в частном доме. Прибывшие на место специалисты установили, что горит сауна.