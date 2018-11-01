В Карачаево-Черкесии произошел пожар в сауне

Карачаево-Черкесия

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В городе Прохладном в Карачаево-Черкесской Республике 31 октября загорелся частный дом

В 23:07 спасатели получили сообщение о том, что в городе Прохладный на улице Кабельной произошло возгорание в частном доме. Прибывшие на место специалисты установили, что горит сауна.

В 24:59 пожар ликвидировали, площадь возгорания составила 30 км метров. Пострадавших нет. В тушении огня было задействовано десять сотрудников МЧС и две машины, сообщили в пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкесской Республике. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 31 октября сгорела кальянная. 

МЧС Пожары
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