В Северной Осетии машина упала с обрыва. Выжила одна женщина

Северная Осетия

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В Северной Осетии в ночь с 31 октября на 1 ноября автомобиль Mazda упал с обрыва

В 00:12 спасателям сообщили, что пропала семья из четырех человек. Они ехали на машине Mazda из Фиагдона во Владикавказ, однако не добрались до дома и перестали выходить на связь.

Специалисты МЧС выехали на поиски. В 7:00 автомобиль нашли в лесу, на 20-м км дороги Фиагдон — Тагардон. Установлено, что машина упала с обрыва. Высота составляла около 150 метров.

Спасатели вытащили из иномарки 77-летнюю женщину и передали ее врачам. Остальные три человека погибли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

МЧС Происшествия
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