В Каневском районе сгорела кальянная «Дым молодым»

Краснодарский край

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В станице Каневской 31 октября произошел пожар в кальянной «Дым молодым»

Заявка о возгорании поступила пожарным в 19:14. Им рассказали, что горит здание на улице Горького. Площадь пожара составила 89 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пламя локализовали в 19:40, полностью потушили — в 20:05. В тушении были задействованы девять человек и три машины.

Каневской район МЧС Пожары
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