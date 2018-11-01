В Каневском районе сгорела кальянная «Дым молодым»
Краснодарский край Оксана Васильченко
В станице Каневской 31 октября произошел пожар в кальянной «Дым молодым»
Заявка о возгорании поступила пожарным в 19:14. Им рассказали, что горит здание на улице Горького. Площадь пожара составила 89 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пламя локализовали в 19:40, полностью потушили — в 20:05. В тушении были задействованы девять человек и три машины.
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