Напавшие на полицейских в Ростове молодые люди пытались сбежать на Украину

Пограничники поймали на границе с Украиной двух нарушителей, которые оказались причастны к нападению на полицейских в Ростове-на-Дону

Парня и девушку, которые двигались в сторону госграницы с Украиной, заметили жители хутора Вишнянский Матвеево-Курганского района Ростовской области. Они сообщили об этом в региональное погрануправление ФСБ. Молодых людей задержали.

«В ходе проверки их документов выяснилось, что в начале октября в Ростове эти граждане оказали жесткое сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Пока шло следствие, их отпустили под подписку о невыезде. Но они решили воспользоваться этим и скрыться от уголовного преследования на территории другого государства», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 18.2 КоАП РФ (Нарушение пограничного режима) и передали сотрудникам полиции.

Как сообщали Юга.ру, в начале октября в центре Ростова между компанией молодых людей, среди которых были девушки, и сотрудниками полиции произошел конфликт. Один из нарушителей порвал форму полицейского и несколько раз ударил по служебному автомобилю. А одна из девушек ходила по капоту машины.

Пятерых участников нападения задержали и арестовали на пять суток. На них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Выяснилось, что ранее все подозреваемые неоднократно привлекались к административной ответственности, а четверо из них — к уголовной.