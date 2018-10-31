Власти Ростова хотят установить в парке «Левобережный» ледовый каток почти за 50 млн рублей
Власти Ростова-на-Дону планируют установить в новом парке «Левобережный» ледовый каток за 49,2 млн рублей
Управлению культуры города на его приобретение и установку из городского бюджета выделят 49,2 млн рублей. По мнению властей донской столицы, каток поможет привлечь горожан в парк в зимний период.
Дата реализации проекта пока неизвестна, пишет Donday со ссылкой на администрацию Ростова.
Как сообщали Юга.ру, 1 мая в левобережной зоне Ростова открылся новый парк культуры и отдыха. Он занимает 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. В парке обустроили 14 волейбольных площадок и пять — для настольного тенниса.
Кроме того, есть велодорожки, 40 тренажеров и большое количество игровых комплексов для детей. Также там высадили почти 8 тыс. деревьев и кустарников, вдоль которых проложили 75 тыс. кв. метров пешеходных аллей.
И другие звезды фестиваля GG Jazz 2-4 ноября в Краснодаре
История политических преследований на Кубани
Эволюция Юга.ру запускает серию видео с упражнениями от Юлии Юриковой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.