Жителя Адыгеи оштрафовали за фотографию флага ИГ

Адыгея

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В Адыгее осужденный опубликовал фотографию флага ИГ

Суд установил, что мужчина отбывал наказание в исправительной колонии. Он опубликовал фото черного флага с белыми надписями на арабском языке. Согласно заключению эксперта, изображение является символикой международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ.

Тахтамукайский районный суд Адыгеи признал местного жителя виновным в публичной демонстрации символики запрещенной в России экстремистской организации. Осужденного привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, которые запрещены федеральными законами). Ему назначили штраф, сообщает пресс-служба УФСБ по Адыгее.

Терроризм ФСБ
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