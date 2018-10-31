В Чечне установили причину массового отравления в кафе

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку и установила причину массового отравления в одном из кафе Грозного

Все отравившиеся ели в кафе мясо кур. Представители прокуратуры установили, что сотрудники заведения хранили и обрабатывали сырое мясо, нарушая необходимые санитарные требования. Это вызвало распространение возбудителей инфекции. После проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Расследование дела продолжается, сообщает «Чечня сегодня» со ссылкой на прокуратуру республики.