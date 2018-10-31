В Крымском районе у грузовика отсоединился прицеп и врезался в машины, один человек погиб

Краснодарский край

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В Крымском районе 30 октября один человек погиб из-за отсоединившегося прицепа грузовика

Авария произошла около 21:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. По предварительным данным, у автомобиля КамАЗ из-за неисправного тягово-сцепного устройства отсоединился прицеп, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машинами ВАЗ-21130 и Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП 46-летний водитель иномарки погиб на месте, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП Крымский район смерть
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