В Сочи произошел пожар в доме с мансардой на площади 60 кв. метров

В Хостинском районе Сочи утром 31 октября произошел пожар в частном доме

В 9:14 в МЧС сообщили о возгорании одноэтажного жилого дома с мансардой и хозпостройкой в переулке Черешневом села Барановка.

На месте работали 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. К 10:15 огонь на площади 60 кв. метров был потушен.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.