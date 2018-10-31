В Сочи произошел пожар в доме с мансардой на площади 60 кв. метров

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи утром 31 октября произошел пожар в частном доме

В 9:14 в МЧС сообщили о возгорании одноэтажного жилого дома с мансардой и хозпостройкой в переулке Черешневом села Барановка.

На месте работали 11 спасателей и 3 единицы спецтехники. К 10:15 огонь на площади 60 кв. метров был потушен.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожары Сочи
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