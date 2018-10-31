На Дону при столкновении КамАЗа и иномарки пострадал один человек

В Тарасовском районе Ростовской области 30 октября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Авария произошла на 889-м километре трассы М4 «Дон» около 16:35. Водитель автомобиля Daewoo Gentra не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал 33-летний водитель иномарки. Он получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.