На Дону при столкновении КамАЗа и иномарки пострадал один человек
Ростовская область Наталья Евсикова
В Тарасовском районе Ростовской области 30 октября произошло ДТП, в котором пострадал один человек
Авария произошла на 889-м километре трассы М4 «Дон» около 16:35. Водитель автомобиля Daewoo Gentra не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пострадал 33-летний водитель иномарки. Он получил травмы и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Избиения, уголовные дела, административные аресты
История политических преследований на Кубани
«Если ты холоден или агрессивен, к тебе ни одна мама не придет за помощью»
Основатель фонда «АНАСТАСИЯ» о благотворительной работе
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.