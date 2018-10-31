В Дагестане на три месяца закрыли кафе из-за массового отравления посетителей

Дагестан

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Ленинский районный суд Махачкалы на 90 дней приостановил деятельность кафе «Терем», в котором произошло массовое отравление

Работу «Терема» приостановили за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6,3 КоАП РФ). 

Санитарные врачи нашли в работе заведения правонарушения, среди которых несоблюдение технических норм, отсутствие сопроводительных документов на поступившие в кафе продукты, подтверждающих качество и безопасность еды, отсутствие медкнижек у персонала, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как писали Юга.ру, в конце октября в инфекционное отделение городской больницы с признаками кишечной инфекции доставили 64 человека, среди которых 13 детей. Они отравились курицей в незаконно работающем кафе «Терем». По последним данным, 29 пострадавших уже выписали из больницы. 

Махачкала Общественное питание Отравления
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