В Дагестане на три месяца закрыли кафе из-за массового отравления посетителей

Ленинский районный суд Махачкалы на 90 дней приостановил деятельность кафе «Терем», в котором произошло массовое отравление

Санитарные врачи нашли в работе заведения правонарушения, среди которых несоблюдение технических норм, отсутствие сопроводительных документов на поступившие в кафе продукты, подтверждающих качество и безопасность еды, отсутствие медкнижек у персонала, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как писали Юга.ру, в конце октября в инфекционное отделение городской больницы с признаками кишечной инфекции доставили 64 человека, среди которых 13 детей. Они отравились курицей в незаконно работающем кафе «Терем». По последним данным, 29 пострадавших уже выписали из больницы.