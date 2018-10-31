В Ростове произошел крупный пожар на рынке «Фортуна»
Ростовская область Маша Томилина
В Ростове-на-Дону вечером 30 октября потушили пожар на автомобильном рынке «Фортуна»
В 19:56 пожарные получили сообщение о том, что в переулке Гарнизонном горят торговые ларьки.
На место выехали 32 спасателя МЧС и 8 единиц спецтехники. К 21:00 им удалось потушить огонь на площади 150 кв. метров.
При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Ростове спрогнозировали усиление ветра до 18 м/с.
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