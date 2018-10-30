В Ставрополе из больницы выписали отравившихся лекарством подростков

Ставропольский край

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В Ставрополе из детской краевой больницы выписали пятерых подростков, которые отравились лекарством

Состояние школьников удовлетворительное. Однако они все равно будут находиться под наблюдением врачей по месту жительства, сообщил 30 октября «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя руководства больницы.

Как писали Юга.ру, в Изобильненском районе Ставропольского края 19 октября с подозрением на отравление госпитализировали пятерых учеников девятого класса. По словам директора школы, они сами купили препарат «Баклосан» и приняли его. Позже двое школьников впали в кому. 

Следователи нашли аптеку в Изобильном, в которой препарат продавали свободно, в том числе несовершеннолетним. Аптеку обыскали и изъяли всю партию лекарств.

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