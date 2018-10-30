На Дону мужчина за сексуальное насилие над девочкой получил 13 лет колонии

Миллеровский суд Ростовской области вынес приговор мужчине, которого обвиняли в сексуальном насилии над ребенком

Установлено, что мать девочки пригласила к себе домой знакомого. Пока женщина была пьяна и находилась в соседней комнате, мужчина насиловал ребенка.

Злоумышленника признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

После произошедших событий женщина прошла курс лечения от алкоголизма, но продолжила уклоняться от исполнения родительских обязанностей. За это в июле и августе комиссия по делам несовершеннолетних привлекала ее к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Сейчас мать лишена родительских прав, ребенок находится под опекой бабушки.