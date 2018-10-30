В Нальчике бывшего замначальника таможенного поста осудили за попытку незаконно перевезти в Турцию 5 млн рублей

В Нальчике осудили бывшего заместителя начальника Кабардино-Балкарского таможенного поста за контрабанду 5 млн рублей и взятку

Следствие и суд установили, что в 2016 году бывший заместитель начальника Кабардино-Балкарского таможенного поста Анзор Табухов хотел перевезти в Турцию 5 млн рублей. Он пронес деньги в зону таможенного контроля и планировал вывезти их с помощью знакомой. Однако женщина передала деньги сотрудникам УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике.

В конце 2016 года Табухов предложил сотруднику УФСБ за деньги прекратить оперативно-разыскные мероприятия в отношении него и его сотрудников. Мужчина предположил, что оперативник согласился с условиями и передал ему 78 тыс. рублей. После этого злоумышленника задержали.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (Покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу лично за незаконное бездействие). Его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.