Приставы планируют присылать СМС о долгах

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В России приставы планируют оповещать о долгах по СМС

С 1 января 2020 года россиянам будут приходить СМС о задолженностях. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью «Известиям».

По его словам, в ведомстве разработали законопроект по изменению системы уведомления граждан.

«Почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через СМС или портал госуслуг», — добавил Аристов.

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