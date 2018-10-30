Три жителя Дагестана поехали на свадьбу в Ставропольский край и отравились там газом
Дагестан, Ставропольский край Оксана Васильченко
Следственный комитет начал проверку по факту смерти от отравления троих жителей Дагестана
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Тела мужчин нашли 28 октября в одном из частных домов в поселке Чограйском Арзгирского района. Ранее жители Дагестана приехали на свадьбу к родственнику. Мужчины ночевали в доме знакомых, который пустовал два года.
Экспертиза показала, что мужчины отравились бытовым газом. Погибшим было 19, 25 и 29 лет. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
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