В Дагестане выписали из больницы 29 человек, отравившихся в кафе
В Махачкале выписали из больницы 29 человек, которые отравились в незаконно работающем кафе «Терем»
В Республиканском центре инфекционных болезней с отравлением остаются 32 человека, среди которых 11 детей. 29 пациентов выписались домой, всего было госпитализировано 64 человека, сообщает Минздрав Дагестана.
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Как писали Юга.ру, в Махачкале посетители незаконно работающего кафе «Терем» отравились курицей. Ранее сообщалось, что госпитализировали 52 пострадавших.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
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