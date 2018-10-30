В Дагестане выписали из больницы 29 человек, отравившихся в кафе

В Махачкале выписали из больницы 29 человек, которые отравились в незаконно работающем кафе «Терем»

В Республиканском центре инфекционных болезней с отравлением остаются 32 человека, среди которых 11 детей. 29 пациентов выписались домой, всего было госпитализировано 64 человека, сообщает Минздрав Дагестана.

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