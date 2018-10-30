В Чечне осудили экс-директора пансионата для ветеранов войны за кражу 1 млн рублей

В Чеченской Республике суд признал виновным в хищении бывшего директора пансионата для ветеранов войны и труда

По версии следствия, в 2014 году мужчина, используя свое служебное положение, заключил с тещей договор аренды. Согласно документу, она сдавала директору пансионата свою квартиру под офис. С 2014 по 2016 годы помещение не использовали для нужд пансионата, но директор каждый месяц платил за аренду.

Таким образом, он заплатил женщине 1 млн 68 тыс. рублей. В отношении экс-директора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Хищение чужого имущества в особо крупном размере). Во время предварительного следствия мужчина добровольно возместил причиненный ущерб.

Бывшего директора ГКУ «Пансионат для ветеранов войны и труда» признали виновным. Его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно и запретили год заниматься управленческой и административно-хозяйственной деятельностью, сообщает 29 октября пресс-служба СУ СК РФ по Чеченской Республике.