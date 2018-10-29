На Кубани и на Ставрополье обнаружили вспышки АЧС

Краснодарский край, Ставропольский край

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Россельхознадзор сообщил о зафиксированных на территории Краснодарского и Ставропольского края вспышках африканской чумы свиней (АЧС)

На Кубани вирус обнаружили в результате лабораторных исследований проб патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней в ОАО «Павловский мясокомбинат». Сейчас на инфицированном объекте работают специалисты государственной ветслужбы Краснодарского края под контролем экспертов регионального управления Россельхознадзора.

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В Ставропольском крае ведомство получило информацию о массовом падеже свиней. После специалисты обследовали несанкционированную свалку на въезде в село Журавское Новоселицкого района. Там обнаружили 13 трупов свиней, исследования показали, что во всех пробах выявлен геном АЧС.

«В месте регистрации АЧС проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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