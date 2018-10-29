В Краснодаре подвели итоги конкурса детских рисунков «Я рисую ветер!»
В Краснодаре 29 октября подвели итоги конкурса «Я рисую ветер», организованного АО «НоваВинд» - дивизионом Госкорпорации «Росатом», отвечающим за проекты по ветроэнергетике
Церемония награждения прошла в Доме культуры Центрального округа Краснодара. Участников наградили дипломами и ценными призами в номинациях «Лучший рисунок» и «Лучший комикс». Детей 7-10 и 11-13 лет оценивал совет жюри.
В номинации «Лучшая работа» победили Дарья Серебрянникова (7-10 лет) и Анастасия Андриенко (11-13 лет); в номинации «Лучший комикс» — Ярослав Бычков (7-10 лет) и Офелия Рафаелян (11-13 лет). В номинации «Народная любовь» победителей выбирали пользователи в инстаграме по тегу #ярисуюветер. Больше всех лайков набрала работа Дианы Шевцовой из Сочи.
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Скандинавская ночь. Диана Шевцова, 9 лет, г. Сочи, хобби- живопись, горные лыжи (фристайл) Как известно, скандинавские страны - пионеры «зеленой энергии». Например, правительство Дании намерено к 2050 году полностью отказаться от горючих источников энергии (по информации в сети Интернет более 40 процентов домов в Дании снабжаются электричеством от ветряных станций). В конкурсной работе изображена зимняя ночь в скандинавском городе, электричество для которого вырабатывается посредством ветряных станций- ветряков. #ярисуюветер #novawind_ru #novawind #зимняяночь
За первое место победители получили гироскутеры, за второе — наушники, за третье — портативные колонки. В мероприятии приняли участие блогеры, танцевальные и вокальные коллективы, дети и их родители, которые приехали со всего края. Некоторые дети из Сочи не смогли присутствовать на мероприятии из-за прерванного после паводков транспортного сообщения, им призы организаторы передадут позже.
«На конкурс пришло более тысячи работ. Идея была в том, чтобы продвигать идею сбережения ресурсов, познакомить детей с ветроэнергетикой. Детям нужно рассказывать, зачем и почему это делают. Проект реализуется в нескольких регионах, и в каждом мы проводим такие работы. Ведь через детей можно достучаться до родителей, а подготовка к конкурсу подразумевает их участие. Мы были нацелены на широкую географию региона, чтобы дети со всех районов имели возможность поучаствовать», — отметила представитель пресс-службы АО «НоваВинд» Алеся Иванова.
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Друзья! На календаре последняя #пятница октября, и это событие мы решили отметить нашей наилюбимейшей рубрикой #новости #НоваВинд �� Вот такие мы непредсказуемые �� Торжественно сообщаем, что у нас завершился #КонкурсДетскогоРисунка #ЯрисуюВетер , который наша компания проводила с 15 сентября по 21 октября в городах Волгодонск и Майкоп, Шовгеновском и Гиагинском районах Республики Адыгея, а также на территории Краснодарского края. За почти 1,5 месяца мы получили свыше❗️ 800 работ от ребят в возрасте от 7 до 13 лет. Это акварельные рисунки ��, рисунки в карандаше ✍��, поделки из подручных материалов и даже комиксы �� Вы просто не представляете, как трудно �� нам было выбрать победителей, какие баталии �� шли всю эту неделю среди членов жюри. Ведь все работы очень интересные и достойные! Но тем не менее, после долгих обсуждений и споров мы все-таки выбрали победителей ��(список можно посмотреть, если перейти по активной ссылке в шапке нашего профиля ����)! Давайте поздравим ���� их вместе! Ребята очень старались! Всех победителей мы будем ждать на церемониях награждения ��, которые пройдут: ✅29 октября в 17:00 в Городском Доме культуры города Краснодара; ✅31 октября в 17:00 в Городском Доме культуры «Гигант» города Майкопа; ✅2 ноября в 17:00 в ДК им. Курчатова города Волгодонска. Спасибо каждому, кто принял участие в конкурсе и поделился с нами своим творчеством! #Росатом #осень #дети #рисунки #поделки #комиксы #ветроэнергетика #зеленаяэнергетика #новаяэнергетика #NovaWind #Rosatom #windnews #autumn #children #ChildrensDrawing #drawings #crafts #comics #windenergy #greenenergy #newenergy
Что это такое и зачем городу современное искусство?
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