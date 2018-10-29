В Краснодаре подвели итоги конкурса детских рисунков «Я рисую ветер!»

В Краснодаре 29 октября подвели итоги конкурса «Я рисую ветер», организованного АО «НоваВинд» - дивизионом Госкорпорации «Росатом», отвечающим за проекты по ветроэнергетике

Церемония награждения прошла в Доме культуры Центрального округа Краснодара. Участников наградили дипломами и ценными призами в номинациях «Лучший рисунок» и «Лучший комикс». Детей 7-10 и 11-13 лет оценивал совет жюри. В номинации «Лучшая работа» победили Дарья Серебрянникова (7-10 лет) и Анастасия Андриенко (11-13 лет); в номинации «Лучший комикс» — Ярослав Бычков (7-10 лет) и Офелия Рафаелян (11-13 лет). В номинации «Народная любовь» победителей выбирали пользователи в инстаграме по тегу #ярисуюветер. Больше всех лайков набрала работа Дианы Шевцовой из Сочи.