В Краснодаре подвели итоги конкурса детских рисунков «Я рисую ветер!»

Скандинавская ночь. Диана Шевцова, 9 лет, г. Сочи, хобби- живопись, горные лыжи (фристайл) Как известно, скандинавские страны - пионеры «зеленой энергии». Например, правительство Дании намерено к 2050 году полностью отказаться от горючих источников энергии (по информации в сети Интернет более 40 процентов домов в Дании снабжаются электричеством от ветряных станций). В конкурсной работе изображена зимняя ночь в скандинавском городе, электричество для которого вырабатывается посредством ветряных станций- ветряков. #ярисуюветер #novawind_ru #novawind #зимняяночь