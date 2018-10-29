В Ставрополе нашли мертвую женщину в комнате общежития

Ставропольский край

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Спасатели Ставрополя 28 октября обнаружили в закрытой комнате общежития тело пенсионерки

В 16:45 28 октября в Противопожарную и аварийно-спасательную службу Ставропольского края обратились жильцы одного из общежитий краевого центра. Они заметили, что их 59-летняя соседка около трех дней не выходит из своей комнаты, и не смогли достучаться до нее, после чего решили обратиться к спасателям.

«Так как комната женщины находилась на первом этаже, мы первым делом заглянули в окно и увидели, что она сидит в кресле, не подавая признаков жизни», — рассказал спасатель ПАСС СК Ставрополя Владимир Кряжев.

После приезда полицейских спасатели слесарным инструментом срезали решетку, проникли в комнату и впустили внутрь сотрудников МВД.

Судмедэксперты устанавливают время и причину смерти женщины, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

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