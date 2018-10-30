Компания АСК помогла чемпионке мира по боксу Анастасии Шамоновой получить квартиру в Краснодаре

Чемпионка мира по боксу среди юниоров Анастасия Шамонова благодаря помощи Группы компаний АСК и Федерации бокса Краснодарского края стала обладателем квартиры в Краснодаре

Соответствующий договор был подписан 29 октября в центральном офисе АСК в столице региона.

«Для нас было большой честью помочь талантливой спортсменке Анастасии Шамоновой решить ее жилищный вопрос», — прокомментировала гендиректор компании Инна Шестаченко.

Она добавила, что Группа компаний АСК не первый год является титульным спонсором Федерации бокса Краснодарского края. Застройщик активно поддерживает и развитие этого вида спорта в целом, и отдельных талантливых спортсменов.

Анастасия Шамонова получит квартиру в жилом квартале «Спортивный парк», строительство которого идет в восточной части Краснодара. Спортсменке передадут жилье с отделкой под ключ и необходимой мебелью.

«Федерация бокса Краснодарского края всегда поощряет своих отличившихся спортсменов. Мы помогаем нашим боксерам как в спорте, так и в жизни. Жилищный вопрос для Анастасии был самым наболевшим. Мы выражаем благодарность всем, кто принял участие в приобретении квартиры», — сказал руководитель краевой федерации бокса Сергей Быков.

Жилой квартал «Спортивный парк» расположен в зеленом и благоустроенном районе города. Всего в рамках этого проекта на площади 8 га построят 13 восьмиэтажных домов, первые два литера в проекте уже завершены, их введут в эксплуатацию до конца 2018 года.

В пресс-службе компании АСК отметили, что преимущества «Спортивного парка» — это благоприятная экологическая обстановка, низкая плотность застройки, близость учреждений образования, спортивного комплекса и гипермаркета.

Анастасия Шамонова — мастер спорта международного класса по боксу, неоднократно становилась победительницей первенств мира, Европы и России. В сентябре 2018 года девушка заняла первое место по итогам чемпионата мира по боксу среди юниорок в Венгрии. В октябре спортсменка приняла участие в Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе и стала единственной представительницей Краснодарского края, завоевавшей золотую награду. Сейчас Анастасия Шамонова живет в станице Марьянской.