Пропавшего в Красносулинском районе 13-летнего подростка нашли в Ростове

В Ростове 29 октября нашли подростка, который пропал в Красносулинском районе 10 октября

Сотрудники ГИБДД Ростова-на-Дону увидели на улице схожего по приметам мальчика, побеседовали с ним и убедились, что разыскивают именно его. По словам ребенка, он поссорился с родителями и ушел из дома.

«Полицейские устанавливают, где все это время находился школьник. Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу и вскоре передадут его родителям», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 10 октября в поселке Первомайском Красносулинского района пропал 13-летний подросток в клетчатой ветровке. Он вышел из дома своей бабушки и не вернулся. По факту исчезновения мальчика следователи возбудили уголовное дело.