В Анапе мужчину обвиняют в серии краж с пляжей

Краснодарский край

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В Анапе завершили расследование уголовного дела о серии краж с пляжей курорта

За несколько месяцев в полицию обратились 13 приезжих. Они рассказали, что пока были на пляже, у них украли деньги и личные вещи. Общий ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность и местонахождение 35-летнего подозреваемого. Местного жителя задержали в одном из магазинов города, когда он собирался украсть телефон, который кассир оставил на витрине.

Дома у мужчины нашли часть похищенных вещей. Их вернули законным владельцам.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анапа Деньги Кражи отдых Пляжи Хищение
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