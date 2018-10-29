На Ставрополье рыбак обнаружил тело парня, пролежавшее месяц в реке

В Ставропольском крае местный житель нашел в реке тело парня

По данным спасателей, 26 октября мужчина пришел порыбачить на обводной канал в нескольких километрах от села Кочубеевское. Он обнаружил, что в воде плавало тело молодого человека.

Прибывшие на место спасатели достали тело с помощью носилок и передали его правоохранителям для установления личности утонувшего и причин его смерти, сообщила пресс-служба ГКУ ПАСС СК.

По предварительным данным, тело принадлежит мужчине 25-30 лет, оно пролежало в воде около месяца.