На Ставрополье рыбак обнаружил тело парня, пролежавшее месяц в реке
В Ставропольском крае местный житель нашел в реке тело парня
По данным спасателей, 26 октября мужчина пришел порыбачить на обводной канал в нескольких километрах от села Кочубеевское. Он обнаружил, что в воде плавало тело молодого человека.
Прибывшие на место спасатели достали тело с помощью носилок и передали его правоохранителям для установления личности утонувшего и причин его смерти, сообщила пресс-служба ГКУ ПАСС СК.
По предварительным данным, тело принадлежит мужчине 25-30 лет, оно пролежало в воде около месяца.
Как писали Юга.ру, в Предгорном районе Ставрополя 16 октября на дне озера нашли кости человека, которые пролежали в воде более 50 лет.
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