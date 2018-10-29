В Краснодаре на двух участках дорог ограничили движение из-за ремонта теплотрассы

В Краснодаре 29 октября на время проведения ремонта теплотрассы ограничили движение автомобилей на двух участках дорог

29 октября в 8:00 аварийно-ремонтные бригады «Краснодартеплосети» начали ремонтировать дефектные участки магистральной теплотрассы в центе Краснодара. В связи с этим начали действовать ограничения для движения транспорта на двух участках улицы КИМ.

На отрезке КИМ от Черноморской до Павлова полностью перекрыли проезд, на участке от Полины Осипенко до проезда Полины Осипенко, где проводятся работы, движение закрыто по одной полосе.

На третьем участке, где ремонтируют теплотрассу, — на Бургасской между Старокубанской и 2-м проездом Стасова — ограничения вводить не будут, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 29 октября начался ремонт на трех участках теплотрассы, из-за которого 120 домов в центре города на три дня останутся без горячей воды и отопления. Работы планируют завершить вечером 31 октября, в это же время снимут ограничения движения транспорта.