«Газпром газораспределение Краснодар» завершил подготовку сети к осенне-зимнему периоду

Специалисты АО «Газпром газораспределение Краснодар» завершили подготовку сетей к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов

В пресс-службе компании пояснили, что работы позволят обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей во время пиковых нагрузок.

Технические службы компании выполнили комплекс работ по обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства. Они провели капитальный и текущий ремонт 692 газораспредельных пунктов и почти 3,8 тыс. шкафных регуляторных пунктов. Специалисты организовали комплексное приборное обследование около 2,6 тыс. км газовых сетей, диагностирование техсостояния 512,6 км газопроводов и 272 пунктов редуцирования газа. Для повышения устойчивости к коррозии окрасили около 570 км надземных газопроводов.

«Аварийные бригады отработали порядок действий на случай возникновения нештатных ситуаций. Подготовлен необходимый запас материалов и оборудования для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций. Это позволит обеспечить надежное, бесперебойное газоснабжение всех потребителей Кубани в отопительный сезон», — сказал первый заместитель гендиректора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Краснодар» Денис Шалимов.

При подготовке к зиме во всех районах края провели реконструкцию и техобслуживание объектов газоснабжения.