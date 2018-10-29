В Ростове обманутые дольщики объявили бессрочную голодовку
В Ростове бессрочную голодовку начали обманутые дольщики жилого комплекса на 1-й Баррикадной
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По словам дольщиков, в Ростове на 1-й Барикадной стоят два недостроенных многоквартирных дома. Застройщиком одного из них выступала компания «Вант» Валерия Чабанова. Второй дом должны были строить «Стройспектр» вместе с АО «Ростовская региональная ипотечная корпорация». Сейчас компания находится в стадии ликвидации, пишет «Коммерсантъ-Юг».
«Повод для голодовки — это невыполнения губернатором Василием Голубевым дорожных карт по достройке домов. Наши дома должны были быть сданы в четвертом квартале 2018 года, но сейчас не начата не то что стройка, а даже организационная работа по поиску инвестора», — рассказала участница акции Ксения Шестакова.
Она отметила, что на месте проведения акции находятся семь человек, которых охраняют двое полицейских. Кроме того, еще 50 человек готовы присоединиться к голодовке.
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«Мы будем голодать столько, сколько нам позволит здоровье», — добавила Шестакова.
Инициативная группа заявила, что представляет интересы 265 человек, лишившихся 400 млн рублей. Дольщики голодают уже третий раз: первая голодовка была летом 2017 года, вторая — в ноябре-декабре 2017 года. Сейчас они намерены «голодать столько, сколько нам позволит здоровье», передает DonDay. Издание отмечает, что ростовские дольщики «Ванта» ждут свои квартиры уже более 10 лет. Сейчас у компании насчитывается 13 незавершенных домов разной степени готовности.
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш встретился с участниками долевого строительства многоквартирных домов по адресам 2-я улица Володарского и улица 1-я Баррикадная. Он пообещал обсудить вопрос поиска источника финансирования с донским губернатором.
В управлении информационной политики правительства региона отметили, что сейчас обманутые дольщики одного из многоквартирных домов создали жилищно-строительный кооператив «Европейский 22» для передачи ему прав и обязанностей застройщика.
Как сообщали Юга.ру, 12 июня на улицы Ростова вышли обманутые дольщики ЖК «Европейский» и ЖК «Баррикадная, 24» в футболках с названиями жилых комплексов, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.
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