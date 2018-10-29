В Ростове обманутые дольщики объявили бессрочную голодовку

В Ростове бессрочную голодовку начали обманутые дольщики жилого комплекса на 1-й Баррикадной

По словам дольщиков, в Ростове на 1-й Барикадной стоят два недостроенных многоквартирных дома. Застройщиком одного из них выступала компания «Вант» Валерия Чабанова. Второй дом должны были строить «Стройспектр» вместе с АО «Ростовская региональная ипотечная корпорация». Сейчас компания находится в стадии ликвидации, пишет «Коммерсантъ-Юг».

«Повод для голодовки — это невыполнения губернатором Василием Голубевым дорожных карт по достройке домов. Наши дома должны были быть сданы в четвертом квартале 2018 года, но сейчас не начата не то что стройка, а даже организационная работа по поиску инвестора», — рассказала участница акции Ксения Шестакова.

Она отметила, что на месте проведения акции находятся семь человек, которых охраняют двое полицейских. Кроме того, еще 50 человек готовы присоединиться к голодовке.