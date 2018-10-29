На Дону водитель микроавтобуса получил шесть лет колонии за ДТП, в котором погибли пять футбольных болельщиков

В Ростовской области суд вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли пять человек

Как сообщали Юга.ру, авария произошла 15 ноября 2017 года на трассе Краснодар — Ростов. Пассажирская «Газель» врезалась в КамАЗ, припаркованный на обочине. В микроавтобусе находились футбольные болельщики, которые возвращались домой с матча Аргентина — Нигерия. В результате ДТП погибли пять пассажиров «Газели», среди них двое подростков.

Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек).

Азовский городской суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии-поселения, сообщила 26 октября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.