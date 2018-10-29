КЛЮЧАВТО организовал для клиентов званый ужин Bentley в Краснодаре

В ресторане «Родина южной кухни» в Краснодаре прошло мероприятие, приуроченное к выходу нового купе третьего поколения Bentley Continental GT

Званый ужин организовал официальный дилер английской марки Bentley Краснодар. О новом автомобиле Continental GT гостям презентации рассказал управляющий директор Bentley Краснодар Владислав Нестеренко, отметив его превосходную управляемость и исключительные технические характеристики. Эксперты Bentley также ответили на вопросы клиентов об автомобиле и особенностях его исполнения.

Вечер дополнили живое музыкальное сопровождение, дегустация элитного французского коньяка 100-летней выдержки и презенты от английского бренда.

«Мы рады представить клиентам бренда Bentley третье поколение легендарного автомобиля класса Gran Turismo от Bentley — Continental GT. Формат события в Краснодаре — званый ужин — был дополнен дегустацией не менее аристократичного напитка со столетней историей. Британская изысканность вместе с французским шармом встретились в одной локации и создали для каждого гостя невероятно роскошную атмосферу. Bentley Continental GT стал самой ожидаемой новинкой марки в этом году и поразил клиентов рядом превосходных характеристик», — отметила представитель пресс-служба КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.

Continental GT уже доступен в официальном дилерском центре Bentley Краснодар. Он разработан и создан вручную британскими мастерами марки, сочетает в себе роскошное исполнение интерьера и экстерьера и самые современные технологии. Модель оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Интерьер нового Continental GT ориентирован на ценителей современной роскоши, технически совершенен, отличается вниманием к деталям и создан с применением натуральных материалов. Знаковая деталь — 12,3-дюймовый поворотный дисплей, расположенный на трехстороннем вращающемся элементе, который позволяет скрыть его в приборной панели или разместить на месте экрана три элегантных циферблата. Технологии, применяемые при создании кузова, помогли сделать его прочным при малом весе. В оптике модели используется новейшая светодиодная матричная технология, а источником вдохновения при создании передних фар стали бокалы из граненого хрусталя, поверхность которых отражает свет подобно бриллианту.

Новый Continental GT обладает исключительными ездовыми характеристиками и оснащен самыми современными системами Bentley Dynamic Ride, новой системой автоматически подключаемого полного привода и другими.