В Нальчике потушили крупный пожар в здании старой больницы

В Нальчике 28 октября произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании на территории городской больницы № 1

В 16:44 пожарным сообщили о возгорании кровли в двухэтажном нефункционирующем здании на улице Хуранова. Огонь охватил площадь 300 кв. метров.

Ликвидацией пожара занимались 20 спасателей и 4 единицы спецтехники. К 20:23 огонь был потушен.

При пожаре никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.