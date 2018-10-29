В Нальчике потушили крупный пожар в здании старой больницы

Кабардино-Балкария

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В Нальчике 28 октября произошел крупный пожар в неэксплуатируемом здании на территории городской больницы № 1

В 16:44 пожарным сообщили о возгорании кровли в двухэтажном нефункционирующем здании на улице Хуранова. Огонь охватил площадь 300 кв. метров.

Ликвидацией пожара занимались 20 спасателей и 4 единицы спецтехники. К 20:23 огонь был потушен.

При пожаре никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

МЧС Нальчик Пожары
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