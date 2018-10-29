В Туапсе и Апшеронском районе восстановили водоснабжение после паводка

Краснодарский край

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В Туапсе и Апшеронском районе 29 октября восстановили подачу воды, нарушенную из-за подтоплений

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В Туапсе во время ливней 24 октября одна из горных рек поменяла русло и подмыла опоры водопроводов и коллекторов магистрального водовода. Из-за стихии течением оторвало и унесло более 200 метров трубопровода. Рабочие 27 и 28 октября укладывали новый водопровод.

В администрации Туапсинского района рассказали, что вечером 27 октября водоснабжение восстановили жителям микрорайона Грознефть. На следующий день воду дали на улице Звездной и прилегающих улицах к ней.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, в Хадыженске рабочие уложили 200 метров водопроводной трубы на улице Аэродромной. Водоснабжение в Апшеронском районе также восстановили, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные ливни, которые привели к подтоплениям. В результате оказались подтопленными водозаборы, были разрушены дороги, мосты и водопропускные трубы. На территории Краснодасркого края ввели режим ЧС.

Водоснабжение ЖКХ

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