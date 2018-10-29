В Туапсе и Апшеронском районе восстановили водоснабжение после паводка

В Туапсе и Апшеронском районе 29 октября восстановили подачу воды, нарушенную из-за подтоплений

В Туапсе во время ливней 24 октября одна из горных рек поменяла русло и подмыла опоры водопроводов и коллекторов магистрального водовода. Из-за стихии течением оторвало и унесло более 200 метров трубопровода. Рабочие 27 и 28 октября укладывали новый водопровод.

В администрации Туапсинского района рассказали, что вечером 27 октября водоснабжение восстановили жителям микрорайона Грознефть. На следующий день воду дали на улице Звездной и прилегающих улицах к ней.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, в Хадыженске рабочие уложили 200 метров водопроводной трубы на улице Аэродромной. Водоснабжение в Апшеронском районе также восстановили, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.