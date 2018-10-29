В Таганроге грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Ростовская область

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В Таганроге Ростовской области 28 октября под колесами поезда погиб человек

Сотрудники транспортной полиции получили сообщение о том, что на станции Таганрог около 14:40 грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 59-летний местный житель.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По факту происшествия проводится проверка.

Железная дорога Поезда Происшествия
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В Таганроге грузовой поезд насмерть сбил мужчину
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