Двух жителей Севастополя осудили за разбойное нападение на похоронное агентство

В Севастополе двух мужчин признали виновными в совершении разбойного нападения на похоронное агентство

Два местных жителя, надев медицинские маски и солнцезащитные очки, ворвались в офис похоронной фирмы. В тот момент там находилось трое сотрудников. У женщины они выхватили мобильный телефон, а у двух мужчин потребовали деньги. Сотрудники агентства оказали сопротивление. В результате завязавшейся драки нападавшие скрылись с места происшествия. Позже их задержали.

Выяснилось, что ранее злоумышленники уже были судимы за кражи. Кроме того, по ходатайству подсудимых, с согласия обвинения и потерпевших, уголовное дело рассмотрели без проведения судебного разбирательства.

Суд Севастополя назначил одному обвиняемому наказание в виде трех лет колонии общего режима. Второго фигуранта уголовного дела с учетом не отбытого наказания за предыдущее преступление, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, сообщила 29 октября пресс-служба Севастопольского городского суда.