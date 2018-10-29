В Белореченском районе с подтопленной территории вытащили застрявших на УАЗе рыбаков с детьми

Краснодарский край

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В Белореченском районе спасатели вытащили с подтопленной территории рыбаков, которые застряли на УАЗе

Это произошло в ночь с 27 на 28 октября на хуторе Беляевском. Там после сильных дождей подтопило дорогу, ведущую к водоему. По ней на автомобиле УАЗ пытались проехать рыбаки, однако они застряли в воде. В машине находились двое мужчин и двое 11-летних детей. Они обратились к спасателям за помощью.

Специалисты выехали на место происшествия и эвакуировали водителя и пассажиров УАЗа. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. 

Белореченский район МЧС
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В Белореченском районе с подтопленной территории вытащили застрявших на УАЗе рыбаков с детьми
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