Под Ростовом в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

В Аксайском районе Ростовской области 28 октября в ДТП погиб один человек

Авария произошла на дороге Щепкин — Ростов около 10:40. Водитель машины ВАЗ-2107 при обгоне допустил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погиб 54-летний пассажир ВАЗа. Оба водителя, а также два пассажира двух автомобилей получили травмы.

По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.