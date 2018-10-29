Под Ростовом в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

Ростовская область

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В Аксайском районе Ростовской области 28 октября в ДТП погиб один человек

Авария произошла на дороге Щепкин — Ростов около 10:40. Водитель машины ВАЗ-2107 при обгоне допустил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погиб 54-летний пассажир ВАЗа. Оба водителя, а также два пассажира двух автомобилей получили травмы.

По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

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