Под Ростовом в ДТП один человек погиб и четверо пострадали
Ростовская область Наталья Евсикова
В Аксайском районе Ростовской области 28 октября в ДТП погиб один человек
Авария произошла на дороге Щепкин — Ростов около 10:40. Водитель машины ВАЗ-2107 при обгоне допустил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погиб 54-летний пассажир ВАЗа. Оба водителя, а также два пассажира двух автомобилей получили травмы.
По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
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