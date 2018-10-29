В Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту было более 180 человек

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В Индонезии 29 октября через несколько минут после взлета потерпел крушение Boeing 737

Рейс JT 610 в 6:20 (в 2:20 по московскому времени) вылетел из Джакарты в Панкалпинанг, через 13 минут связь с лайнером была потеряна. 

Самолет упал в воду, информации о пострадавших и выживших пока нет. По предварительным данным, на борту находилось 178 взрослых, трое детей и пятеро сотрудников экипажа, однако данные о количестве пассажиров противоречивы, пишет BBC News

Глава индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в твиттере фотографии с обломками Boeing 737, которые были найдены в Яванском море. 

«Несколько кусков самолета Lion Air JT 610, разбившегося в водах Караванга. В самолете было 178 взрослых пассажиров, один подросток и два ребенка с двумя пилотами и пятью работниками. Басарнас и министерство транспорта продолжают его обрабатывать. Несколько кораблей находятся на месте происшествия», — сказано в публикации. 

Lion Air — крупнейший недорогой перевозчик в Индонезии, который выполняет рейсы внутри страны, а также несколько международных маршрутов в Юго-Восточной Азии, Австралии и Ближнем Востоке.

По данным BBC News, в 2004 году разбился рейс 538, следовавший из Джакарты в Соло-Сити, погибло 25 человек. В 2013 году самолет Lion Air 904 упал в море при посадке в международном аэропорту Бали. Находившиеся 108 человек на борту выжили.

Посольство России в Индонезии направило официальный запрос в национальное Агентство по поиску и спасению относительно списка пассажиров. На данный момент известно, что среди членов экипажа граждан России не было, рассказал ТАСС представитель ведомства Денис Тетюшин.

Как сообщали Юга.ру, 27 октября в британском городе Лестер разбился вертолет, на борту которого находился владелец футбольного клуба «Лестер» Вишая Шривадданапрабхи и еще четыре человека. 

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