На Кубани из-за гибели людей при паводке возбудили уголовное дело против чиновников

Краснодарский край

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В Апшеронском районе против чиновников возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время паводка

Прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков признал законным возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Апшеронского района по ст. 293 УК РФ (Халатность).

Во время проверки установили, что чиновников проинформировали о том, что с 24 по 26 октября в районе может возникнуть чрезвычайная ситуация.

«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей», — сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

Ведется расследование.

Как сообщали Юга.ру, в Туапсинском районе многие населенные пункты затопило, позже вода дошла в Сочи, Адыгею и Апшеронский район. В результате паводка погибли шесть человек.

Апшеронский район Следственный комитет Халатность Чиновники

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