На Кубани из-за гибели людей при паводке возбудили уголовное дело против чиновников
В Апшеронском районе против чиновников возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время паводка
Прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков признал законным возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Апшеронского района по ст. 293 УК РФ (Халатность).
Во время проверки установили, что чиновников проинформировали о том, что с 24 по 26 октября в районе может возникнуть чрезвычайная ситуация.
«Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей», — сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.
Ведется расследование.
Как сообщали Юга.ру, в Туапсинском районе многие населенные пункты затопило, позже вода дошла в Сочи, Адыгею и Апшеронский район. В результате паводка погибли шесть человек.
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