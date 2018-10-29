Владелец британского ФК «Лестер» погиб при крушении вертолета около стадиона клуба

Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер», тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи разбился 27 октября. На борту был бизнесмен и еще четыре человека

Катастрофа произошла через час после окончания матча между «Лестером» и «Вэст Хэмом» на арене King Power в Лестере. Вертолет взлетел с футбольного поля и упал на парковке для персонала клуба, после чего взорвался.

Как передает Reuters, на борту находились пять человек, включая 61-летнего Шривадданапрабху, его дочь, двух пилотов и еще одного человека. Данных о том, что кто-то из находившихся на борту выжил, пока нет.

Представители ФК «Лестер» подтвердили гибель владельца команды Вишайя Шривадданапрабхи.

По информации Sky Sports News, у вертолета возникла проблема с рулевым винтом. После взлета он стал кружиться вокруг своей оси и терять высоту.