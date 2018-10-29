Владелец британского ФК «Лестер» погиб при крушении вертолета около стадиона клуба
Вертолет владельца футбольного клуба «Лестер», тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи разбился 27 октября. На борту был бизнесмен и еще четыре человека
Катастрофа произошла через час после окончания матча между «Лестером» и «Вэст Хэмом» на арене King Power в Лестере. Вертолет взлетел с футбольного поля и упал на парковке для персонала клуба, после чего взорвался.
Как передает Reuters, на борту находились пять человек, включая 61-летнего Шривадданапрабху, его дочь, двух пилотов и еще одного человека. Данных о том, что кто-то из находившихся на борту выжил, пока нет.
Представители ФК «Лестер» подтвердили гибель владельца команды Вишайя Шривадданапрабхи.
По информации Sky Sports News, у вертолета возникла проблема с рулевым винтом. После взлета он стал кружиться вокруг своей оси и терять высоту.
VIDEO: Footage from the scene of the crashed helicopter belonging to Thai tycoon Vichai Srivaddhanaprabha after it came down near the stadium of his UK football club Leicester City pic.twitter.com/c2Be7DIR8P— AFP news agency (@AFP) October 28, 2018
В «Лестере» заявили о том, что клуб оказывает помощь полиции и спасателям, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия взрыва. Более полное заявление будет сделано, когда появится дополнительная информация.
Шривадданапрабхи приобрел «Лестер» в 2010 году за £39 млн ($50,5 млн), его компания King Power стала официальным спонсором клуба. При нем клуб в 2016 году выиграл английскую Премьер-лигу — впервые в своей истории.
Его настоящая фамилия — Раксриаксорн. Фамилию Шривадданапрабха (в переводе — «свет прогрессивной славы») бизнесмену даровал в 2013 году бывший король Таиланда Пхумипон Адульядет за заслуги при реализации многочисленных программ по корпоративной и социальной ответственности.
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