В Ростове в заброшенном здании нашли тело младенца

Ростовские следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка, найденного в заброшенном здании

Тело младенца нашли 27 октября в заброшенном строении по ул. Амеряна в Ростове-на-Дону.

«По предварительным данным, смерть ребенка наступила от переохлаждения», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка и личность его матери.