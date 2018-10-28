В Ростове в заброшенном здании нашли тело младенца

Ростовская область

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Ростовские следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка, найденного в заброшенном здании

Тело младенца нашли 27 октября в заброшенном строении по ул. Амеряна в Ростове-на-Дону.

«По предварительным данным, смерть ребенка наступила от переохлаждения», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка и личность его матери.

Преступления против детей Ростов-на-Дону Убийство
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