В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против ЦСКА
В парке «Краснодар» 28 октября покажут в прямом эфире матч 12-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА
Команды встретятся на Арене «ЦСКА» в Москве, трансляция начнется в 18:25.
После 11 туров «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. У «армейцев» столько же баллов, но стоят ступенькой ниже, уступая «быкам» по количеству побед.
Вечером в Краснодаре сохранится ясная погода, однако будет ветрено — юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днем температура достигнет 20 °С, к вечеру она немного опустится.
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И другие события в Краснодаре с 26 по 28 октября
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