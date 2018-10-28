В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против ЦСКА

В парке «Краснодар» 28 октября покажут в прямом эфире матч 12-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — ЦСКА

Команды встретятся на Арене «ЦСКА» в Москве, трансляция начнется в 18:25.

После 11 туров «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. У «армейцев» столько же баллов, но стоят ступенькой ниже, уступая «быкам» по количеству побед.

Вечером в Краснодаре сохранится ясная погода, однако будет ветрено — юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днем температура достигнет 20 °С, к вечеру она немного опустится.