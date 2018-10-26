Молодые архитекторы предложили идеи по благоустройству Усть-Лабинска

Жителям Усть-Лабинска представили к рассмотрению несколько работ Школы молодых архитекторов, прошедшей в городе на минувшей неделе

24 молодых архитектора, возглавляемые их именитыми коллегами — Андреем Чельцовым, Григорием Гурьяновым и Денисом Чистовым — предложили в ходе общественных слушаний усть-лабинцам рассмотреть три крупных проекта. Были детально изучены новый вид улицы Ленина, территории городского парка, а также прибрежная зона от Александровской крепости до озера Копытко. Проекты объединены идеями сохранить уникальность, создать максимум комфорта и погрузить город в зелень.

Инициатором комплексного и научного подхода к организации благоустройства райцентра выступил фонд «Вольное Дело» в лице генерального директора Тамары Румянцевой. По ее мнению, городская среда должна перезагрузиться, а отправной точкой для центра города может стать лицей, построенный в классическом стиле. Такое здание будет диктовать архитектурные решения прилегающей к нему территории.

«Любые перемены в облике нашего города должны непременно идти на пользу жителям и гостям Усть-Лабинска, — отметил глава района Николай Артющенко. — Мы надеемся, что за счет привлечения финансовых средств из внебюжетных источников и вхождения в грантовые федеральные и региональные программы мы сможем сделать нашим город комфортным и очень красивым».