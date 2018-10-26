В трех поселках Мостовского района Кубани введен режим ЧС

Краснодарский край

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В связи с поднятием уровня воды в реках в Мостовском районе Краснодарского края ввели режим ЧС

«Режим чрезвычайной ситуации введен в Мостовском, Псебайском и Андрюковском поселениях», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отмечается, что экстренные меры приняты в связи с поднятием уровня воды в реках Лаба и Малая Лаба до опасных отметок. Берегозащитные сооружения размыты.

«Из берегов рек вода не вышла, подтопления и пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае действует режим ЧС. Из-за ливней подтопленными оказались 30 населенных пунктов в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В результате паводка погибли шесть человек.

Кроме того, в краевом управлении МЧС заявили, что опасность подтопления возникла в Белореченском районе из-за поднимающегося уровня реки Пшиш.

Мостовский район Стихийные бедствия

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