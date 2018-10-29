На Кубани у трассы «Дон» открыли дополнительные пункты продаж транспондеров T-pass

В Краснодарском крае по случаю открытия нового платного участка трассы «Дон» компания «Автодор — Платные Дороги» увеличила количество точек продаж, реализующих транспондеры

Транспондеры T-pass — электронные устройства, которые позволяют дистанционно передавать сигнал для оплаты проезда. С их помощью можно экономить при проезде платных участков от 20% стоимости проезда за наличный расчет, а также беспрепятственно проезжать пункты взимания платы, оплачивая проезд автоматически, и участвовать в программе лояльности.

Временные пункты продаж T-pass расположены рядом с новым платным участком трассы — 1195 км — 1319 км.

«Здесь можно не только приобрести, но взять в аренду транспондер T-pass для проезда по платным дорогам России, — рассказали в «Автодор — Платные Дороги». — Квалифицированные специалисты подскажут пользователям, как пополнить лицевой счет, предоставят подробную информацию о вводе в эксплуатацию платных участков трассы, а также протестируют для желающих все возможности устройства, помогут заключить договор аренды транспондера T-pass всего за 2 рубля в день».

Адреса временных пунктов продаж:

Крыловский район, ст. Октябрьская, 1177 км трассы М-4 «Дон» (Торгово-гостиничный комплекс «Артур»). Режим работы: 9:00-21:00, без перерывов и выходных.

Павловский район, станица Павловская, автомагистраль «Кавказ», здание автокассы. Режим работы: 9:00-21:00, без перерывов и выходных.

Кореновский район, г. Кореновск, Ростовское шоссе, д. 2в. Режим работы: 9:00-21:00, без перерывов и выходных.

Адреса центров продаж, реализующих транспондеры T-pass на трассе М-4 «Дон», можно посмотреть на сайте «Автодор — Платные Дороги» в разделе «Центры продаж и обслуживания».

Транспондеры устанавливаются на лобовое стекло. На подъезде к пункту взимания платы нужно перестроиться в полосу, выделенную для владельцев транспондеров (обозначается Т-Pass). В шлюз со шлагбаумом заезжать нужно, снизив скорость до 15-20 км/час. А если на ПВП можно оплатить проезд как с помощью транспондера, так и наличными, возможно, потребуется притормозить, чтобы электроника успела сработать.

Подробную информацию о вводе в эксплуатацию других платных участков трассы М-4 «Дон» и о работе T-pass можно узнать по телефону Единого информационного центра: 8(800)707-23-23.