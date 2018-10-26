В Тимашевском районе сельская библиотека переедет в отремонтированное здание

На хуторе Незаймановском Тимашевского района отремонтировали здание, в которое переведут библиотеку

Сейчас библиотека находится в небольшом помещении, расположенном в местном доме культуры. Здание требует капитального ремонта.

В администрации сельского поселения решили перевести библиотеку в правление бывшего колхоза. Для этого здание правления отремонтировали. Туда провели освещение, вставили новые окна и двери, обновили кровельное покрытие. Планируется, что после монтажа отопительной системы библиотеку откроют.

Сейчас библиотеку посещают 954 человека, среди которых более 300 детей. Книжный фонд насчитывает более 14 тыс. экземпляров. В ней работают два клуба по интересам, сообщили 25 октября в пресс-службе администрации Тимашевского района.